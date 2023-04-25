Kuzey Güney'in Cemre'si tesettürlü kareleriyle ortalığı salladı! Gören hayran kaldı: "Aşırı yakışmış" Kuzey Güney dizisinde yer alan Öykü Karayel, bir dijital platforma çektiği dizi için tesettür taktı. Güzel ismin hem dizisi hem de tesettürlü kareleri oldukça beğenildi.

20 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Karayel, Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katılan Karayel, 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başaran oyuncu, Kuzey Güney dizisi ile akıllara kazındı.

Bu diziden sonra birçok projede yer alan ve Can Bonomo ile evlendikten sonra da aile hayatıyla dikkati çeken Karayel'in Roman adında bir oğlu oldu.

Zamanını şu sıralar oğlu ile geçiren Karayel, Bir Başkadır dizisi için tesettür taktı. Bir Başkadır sayesinde uzun süre konuşulan Karayel'in tesettürlü kareleri de oldukça beğenildi.

Öykü Karayel'in tesettürlü kareleri

Son olarak Kaderim'in Oyunu ile seyirci karşısına çıkan Öykü Karayel, Bir Başkadır projesi ile günlerce konuşuldu.

Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkati çeken dizide Karayel, Meryem'e hayat verdi.

Bir Başkadır dizisinde Meryem'i canlandıran Öykü Karayel, tesettürlü halleriyle de beğenildi. Güzel isme yorum yağdı.