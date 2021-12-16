Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Mine'si Aslıhan Kapanşahin iddialı pozlarıyla nefes kesti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Mine karakteriyle adını duyuran ve duru güzelliğiyle dikkati çeken genç oyuncu Aslıhan Kapanşahin, bir dergiye verdiği cesur pozlarla beğeni topladı.

Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri ve Paramparça gibi ses getiren yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Kapanşahin, geçtiğimiz mayıs ayında final yaparak ekranlara veda eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını duyurdu.

Aslıhan Kapanşahin, Başrollerini İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde evin en küçük kızı Mine karakterine hayat verdi.

Başarılı oyunculuğuyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran Kapanşahin, son olarak Sana Söz dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan genç oyuncunun Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.

DERGİ POZLARI NEFES KESTİ

Duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan 21 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Kapanşahin'in birbirinden iddialı pozları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.