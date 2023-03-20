Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı tesettüre girdi! Gören güzelliğine hayran oldu: "Efsane olmuş" Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile hafızalarımıza kazınan Aslıhan Güner yeni projesiyle setlere geri döndü. Güner yeni projesi için tesettür taktı, görenler hayranlığını gizleyemedi.

11 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Kamera karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisi ile geçen Aslıhan, 9 Haziran 2013 tarihinde Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlendi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Güner, birçok farklı projede de karşımıza çıktı.

Asıl ün kazandığı proje ise Kuzey Yıldızı: İlk Aşk oldu. Güzel isim burada Yıldız karakterine hayat verdi.

Karadeniz'de çekilen dizi herkes tarafından kısa süre içerisinde sevildi ve reytinglerde zirveye yerleşti.

Son olarak Prestij Meselesi'nde yer alan Aslıhan Güner, ara vermeden yeni sinema filmi için kamera karşısına geçti.

Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatacak olan "Zübeyde Analar Oğullar" filminde Zübeyde Hanım'ın gençliğini canlandıracak.

Yeni projesi için imaj değiştiren ve tesettüre giren Güner, güzelliği ile hayranlarından tam not aldı.

Aslıhan Güner'in tesettürlü hali

Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan "Zübeyde Analar Oğullar" filminde başrol oynayacak. Güzel oyuncu filmde Zübeyde hanımın gençliğine hayat verecek. Filmin çekimleri Bergama'da başladı.

Filmin senaryosunu İlber Tekinsoy kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cenk Yaz oturacak. Projede aynı zamanda Devrim Nas, Sitara Akbaş ve Wilma Elles yer alacak.

Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi ünlü oyuncuların da kadrosunda yer aldığı “Zübeyde” filminin ilk afişi de yayınlandı. Aslıhan Güner, filmin ilk afiş kapağında yer aldı.

Filmin afişini Aslıhan Güner ''Bir anne dünyayı değiştirebilir sözünü yaşamıyla ve çocuğuyla kanıtlayan ve tarihe yazan Zübeyde hanımefendi… Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün biricik annesi.. Büyük bir gurur ve heyecanla..'' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.