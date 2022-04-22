Kuzey Yıldızı'nın Yıldız Kadıoğlu'su eşiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Mert abi çok şanslısın'

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ünlenen Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç'ın doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Güner'in paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle kamera karşısına geçti.

Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar, Diriliş: Ertuğrul gibi dizilerde boy gösteren Aslıhan Güner, rol aldığı filmlerle beyazperde de başarısını gösterdi.

Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Güner, dizide hayat verdiği Yıldız Kadıoğlu karakteriyle akıllara kazındı.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan Güner, son olarak Uzak Şehrin Masalı dizisiyle ekranlara döndü.

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Eşinin doğum gününü kutladı

Şefkat Tepe dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Mert Kılıç ile 9 Haziran 2013 tarihinde nikah masasına oturdu.

9 yıldır evli olan Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasında parmakla gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor.

Güner, son olarak eşi Mert Kılıç'ın 44. yaş doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Eşiyle birlikte çekildikleri fotoğraf karesini Instagram'dan paylaşan güzel oyuncu, paylaşımına, ''İyi ki doğdun diğer yarım'' notunu düştü.

Takipçileri, 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımına ''Mert abi çok şanslısın'', ''Maşallah yine çok güzelsiniz'', ''Bu ne güzellik'' yorumlarında bulundu.