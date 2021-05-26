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    Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 28 Mayıs Volkan Konak yeni bölüm konukları

    ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 28 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte 6. bölümde konuk olacak isimler...
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 14:31
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    Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 28 Mayıs Volkan Konak yeni bölüm konukları

    Star TV ekranlarında cuma günü yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 6. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

    28 Mayıs akşamı arabesk müziğin sevilen isimleri, ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ ile evlerinize konuk oluyor.

    Her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.

    İşte 28 Mayıs Cuma akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları..

    VOLKAN KONAK 28 MAYIS KONUKLARI

    Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor.

    Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 28 Mayıs konuğu Haluk Levent, Melek Mosso ve Sakiler olacak.

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 28 Mayıs Volkan Konak yeni bölüm konukları #1

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