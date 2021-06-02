Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 4 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 4 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

Usta sanatçı Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları merak ediliyor.

‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 4 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.

Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...

VOLKAN KONAK 4 HAZİRAN KONUKLARI

Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

4 Haziran Cuma günü 7. bölümüyle ekrana gelecek olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına bu hafta oyunculuğuyla kendine hayran bıraktığı kadar sesiyle de dinleyenleri mest eden Şevval Sam konuk oluyor.