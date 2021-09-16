KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri 2021

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt tipleri ve ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir? 2021 KYK yurt ücretleri...

Lisans eğitimlerine farklı bir şehirde devam edecek olan öğrencilerin müracaat ettiği 2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yurt başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, oda tipine göre değişiklik gösteren yurt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayınlandı. Peki KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt nedir? 2021 Tiplerine göre KYK yurt ücretleri ve depozitosu ne kadar? İşte detaylar...

KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. TİP YURT NEDİR, NE DEMEK?

KYK yurt tipleri; 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.

Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

Bu bilgilere göre 1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533