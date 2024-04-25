Kylie Jenner bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! O kareler milyonlarca beğeni aldı... Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkat çekti. Ünlü ismin son paylaşımı 5 milyondan fazla beğeni aldı. İşte o kareler...

ensonhaber.com

Dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alan ünlü model Kylie Jenner cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 400 milyon gibi büyük bir takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni ve yorum alıyor.

10 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen 25 yaşındaki Kylie Jenner'ın Stormi Webster ve Wolf Webster adında iki çocuğu bulunuyor.

Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Kylie Jenner son Instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Kylie Jenner iddialı pozları ile beğeni topladı.

Milyonlarca beğeni aldı

Kylie Jenner'ın bikinili pozları 5 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu.

İşte o kareler...