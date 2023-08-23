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Kylie Jenner cesur dekoltesiyle mest etti! 'Bu güzellik halis mi?' Abone Olun

Kylie Jenner cesur dekoltesiyle mest etti! 'Bu güzellik halis mi?' Kylie Jenner Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşım ile beğeni topladı. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Dünyaca ünlü model Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 398 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor. Kendi kurduğu kozmetik markası ile dünyanın en genç milyarderleri arasında bulunan Kylie Jenner 10 Ağustos 1997 yılında dünyaya geldi. 26 yaşındaki modelin Stormi Webster ve Wolf Webster adında iki çocuğu bulunuyor. Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Kylie Jenner son Instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kylie Jenner'ın paylaştığı kareler kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu. İşte o kareler..

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