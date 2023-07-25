Kylie Jenner cesur minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi?' Ünlü model Kylie Jenner Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşım ile beğeni topladı. Ünlü ismin son paylaşımı 5 milyondan fazla beğeni aldı. İşte o kareler..

Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareler ile adından sıkça söz ettiriyor.

Kendi kurduğu kozmetik markası ile dünyanın en genç milyarderleri arasında yer alan Kylie Jenner sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Instagram'da 397 milyon gibi büyük bir takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor.

10 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen 25 yaşındaki modelin Stormi Webster ve Wolf Webster adında iki çocuğu bulunuyor.

Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Kylie Jenner son Instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

5 milyondan fazla beğeni aldı

Kylie Jenner'ın son Instagram pozları 5 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu.