Kylie Jenner kırmızı bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu: 'Alev aldı ortalık' Ünlü model Kylie Jenner Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile beğeni topladı. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü model Kylie Jenner kendi kurduğu kozmetik markası ile dünyanın en genç milyarderleri arasında bulunuyor.

Instagram'da 396 milyon gibi büyük bir takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor.

10 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen 25 yaşındaki modelin Stormi Webster ve Wolf Webster adında iki çocuğu bulunuyor.

Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Kylie Jenner son instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Milyonlarca beğeni aldı

Kylie Jenner'ın bikinili pozları milyonlarca kişi tarafından beğenildi. Takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu.

İşte o kareler..