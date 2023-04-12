Kylie Jenner'dan paskalya pozu! Kylie Jenner güzelliğiyle mest etti.. Ünlü model Kylie Jenner instagram hesabından yaptığı paskalya paylaşımı ile beğeni topladı. Ünlü ismin son paylaşımı 6 milyondan fazla beğeni aldı..

Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü model Kylie Jenner kendi kurduğu kozmetik markası ile dünyanın en genç milyarderleri arasında bulunuyor.

Instagram'da 387 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni ve yorum alıyor.

10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles'ta dünyaya gelen 25 yaşındaki ünlü model güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Kylie Jenner'ın paskalya bayramı konseptiyle yaptığı son paylaşıma beğeni yağdı.

6 milyondan fazla beğenildi

Kylie Jenner'ın son instagram pozları 6 milyondan fazla beğeni aldı. Takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu.

Kylie Jenner 'in bazı instagram paylaşımları..