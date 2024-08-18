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Kylie Jenner'ın dekolteli pozları olay yarattı! İşte 6 milyondan fazla beğeni alan kareler

Kylie Jenner'ın dekolteli pozları olay yarattı! İşte 6 milyondan fazla beğeni alan kareler Kylie Jenner Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. İşte o pozlar...