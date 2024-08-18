Kylie Jenner'ın dekolteli pozları olay yarattı! İşte 6 milyondan fazla beğeni alan kareler

Dünyaca ünlü show yıldızı Kylie Jenner, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.
Instagram'da 398 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor.
Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Kylie Jenner son Instagram paylaşımı ile beğeni topladı.
Şimdilere tatilin keyfini çıkaran Kylie Jenner bir teknede verdiği cesur pozları ile adından söz ettirdi.
Kylie Jenner'ın paylaştığı kareler kısa sürede milyonlarca beğeni alırken takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu.
Kylie Jenner'ın son paylaşımı 6 milyondan fazla beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Kylie Jenner'ın son pozları...