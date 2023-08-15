Kylie Jenner'ın iddialı deniz pozları sosyal medyaya damga vurdu: 'Deniz kızı' Kylie Jenner Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile beğeni topladı. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü model Kylie Jenner kendi kurduğu kozmetik markası ile dünyanın en genç milyarderleri arasında bulunuyor. Instagram'da 398 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor. 10 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen 25 yaşındaki modelin Stormi Webster ve Wolf Webster adında iki çocuğu bulunuyor. Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Kylie Jenner son Instagram paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Kylie Jenner'ın "Tüm yıl boyunca yaz lütfen" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Takipçileri Kylie Jenner'ın o pozlarını yorum yağmuruna tuttu. İşte o kareler..