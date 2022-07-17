Kylie Jenner'ın son paylaşımı 358 milyonu şoke etti! 'Ne dertler var be'

Kylie Jenner'ın son paylaşımı 358 milyonu şoke etti! 'Ne dertler var be'

Dünyanın genç milyarderleri arasında yer alan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rapçi Travis Scott ikinci bebeklerini bekledikleri iddiası dünya magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasındaydı.

Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından barışmıştı.

Stormi adından bir kızları ve yenidoğan bir oğlu bulunan Kylie Jenner, 358 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı pozla gündeme damga vurdu.

Özel ve lüks hayatını her daim paylaşan Kylie, bu kez özel jetiyle olay oldu.

Kylie'nin derdi

Jenner, 31 yaşındaki sevgilisi Scott ve kızları Stormi iki tane özel jetin arasında birbirlerine sarılırken poz verdi.

Kylie Jenner, bu mutlu aile tablosunu, her ikisinin de özel jetlerini kast ederek "Seninkini mi almak istiyorsun benimkini mi?" notuyla paylaştı.

Bazı takipçileri ise paylaşımı eleştirerek, "Ne dertler var", "Derdini butonu", "Hayata bak", "Bu kadar da olmaz" yorumlarında bulundu.