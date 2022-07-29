Petrol
106.16
4.25%
Euro
18.3003
0.13%
Dolar
17.9161
-0.03%
Altın
1.016
0.40%
Borsa
259
0.00%
Bitcoin
427.021
1.61%
BTXN Coin
10.47
4.59%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'

    Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sosyal medya paylaşımlarıyla isminden söz ettiriyor.Güzel isim paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor..
    • 29.07.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 16:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'

    Sosyal medya fenomeni Lale Onuk cesur pozları ve güzelliği ile gündemden düşmüyor.Mavi bir elbise ile paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alan Lale Onuk dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi olan güzel isim bol bol takipçileriyle fotoğraflarını paylaşarak beğeni topluyor.

    Mavi cesur elbisesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Bazı hayranları Lale Onuk'un fotoğrafına "Bu kadının güzelliği şaka gibi", "Çok güzelsin çok" gibi yorumlarda bulundular.İşte Lale Onuk'un beğeni yağmuruna tutulan o pozları..

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! Bu kadının güzelliği şaka gibi #1

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! Bu kadının güzelliği şaka gibi #2

    Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! Bu kadının güzelliği şaka gibi #3


    İlginizi Çekebilir

    Düzde'deki üretici, siyah domates yetiştiriyor
    Ekonomi

    Düzde'deki üretici, siyah domates yetiştiriyor

    2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM erken açıklama yapar mı?
    Eğitim

    2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM erken açıklama yapar mı?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir