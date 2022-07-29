Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'

Lale Onuk cesur mavi elbisesiyle beğeni topladı! 'Bu kadının güzelliği şaka gibi'

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sosyal medya paylaşımlarıyla isminden söz ettiriyor.Güzel isim paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor..

Sosyal medya fenomeni Lale Onuk cesur pozları ve güzelliği ile gündemden düşmüyor.Mavi bir elbise ile paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni alan Lale Onuk dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi olan güzel isim bol bol takipçileriyle fotoğraflarını paylaşarak beğeni topluyor.

Mavi cesur elbisesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.Bazı hayranları Lale Onuk'un fotoğrafına "Bu kadının güzelliği şaka gibi", "Çok güzelsin çok" gibi yorumlarda bulundular.İşte Lale Onuk'un beğeni yağmuruna tutulan o pozları..