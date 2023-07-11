Lerzan Mutlu kimdir? İşte Gelin İşte jürisi Lerzan Mutlu kaç yaşında, evli mi? Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını ekrana taşıyan İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasında jüri üyelerinden biri de Lerzan Mutlu oldu. İzleyiciler, "Lerzan Mutlu kimdir" hakkında birçok detayı araştırıyor.

TV8'in yaz aylarına damga vuracak yeni yarışması belli oldu.

Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana yarışması hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de yayında.

Bülent Serttaş, Lerzan Mutlu ve Gülşah Saraçoğlu'nun yer aldığı moda programının izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Öte yandan izleyiciler, Lerzan Mutlu hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Lerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi gibi detaylar merak ediliyor.

İşte Lerzan Mutlu'nun biyografisi haberimizde...

Lerzan Mutlu kimdir

1977 doğumlu Lerzan Mutlu, ses sanatçısı ve sunucu olarak tanınıyor.

Küçük yaşlarda babasını kaybeden Mutlu, konservatuar eğitimini de yarıda bıraktı.

Lerzan Mutlu, 2005'te "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol aldı.

"Karabüyü", "Benden Giden Bana Döner", "Hançer", "Yar Dediğin Arar", "Aşk Dediğin Yürek İster", "Sızım Sızım", "Bir Numara", "Kibrit", "Oyuncu", "Bir An Bile Düşünmedim", "Kahraman", "Beni Benden Alırsan" gibi şarkılara imza attı.

Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yaptı.

İstanbullu olan Lerzan Mutlu, 2023 itibarıyla 46 yaşındadır. Hiç evlenmemiştir.