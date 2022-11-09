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    • Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?

    Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?

    Harry Potter filminde 'seçmen şapka'yı seslendiren İngiliz aktör ve seslendirme sanatçısı Leslie Phillips hayatını kaybetti. Peki Leslie Phillips kimdir, neden öldü?
    • 09.11.2022 - 11:01
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    Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?

    Harry Potter serisi hayranlarının sesi ile tanıdığı 98 yaşındaki İngiliz aktör Leslie Phillips, tedavisi sürerken yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu ve seslendirmenin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Leslie Phillips kimdir?

    Leslie Phillips kimdir?

    20 Nisan 1924 tarihinde Londra'da dünyaya gelen ve 1935'te babası hayatını kaybeden isim, babasının ölümünden sonra annesinin ısrarı üzerine Italia Conti Akademisine gönderilmiştir. Bu akademide, Cockney aksanını kaybetmek için drama, dans ve özellikle diksiyon derslerine katılım sağlamıştır.

    Leslie Phillips kimdir? Harry Potter ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü? #1

    Phillips 1938'de ilk defa bir filmde yer almıştır ve ilk filmini 1938 yılında Lancashire'dan müzikal komedi Lassie'de yapmıştır. Harry Potter filminin 3 serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendiren ismin,  Kraliçe II. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluk Nişanı aldığı bilinmektedir.

    Leslie Phillips'in rol aldığı bazı filmler

    2008 Orda kimse var mı?

    2011 Geç Bloomers Aslan

    2011 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

    2012 Ölümden sonra

    1975 İspanyol Sineği

    1976 Şimdi değil, Yoldaş

    2001 Lara Croft: Tomb Raider

    2001 Harry Potter ve Felsefe Taşı

    2002 yıldırımlar

    2002 Harry Potter ve Sırlar Odası

    1985 Afrika dışında efendim

    1987 Güneş imparatorluğu

    1989 Skandal

    1990 Ay Dağları

    1991 Kral Ralph

    1992 Kolomb'a Devam Edin

    1996 Ağustos

    1997 Suçüstü yakalandı

    1997 Çakal

    1998 Orgazm Raygun

    2000 Grace'i Kurtarmak

    2003 Gizli Anlaşma

    2004 Milyonlarca

    2004 Churchill: Hollywood Yılları

    2005 Beni Renklendir

    2006 Venüs

     


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