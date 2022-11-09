- Haberler
- Medya Haberleri
- Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?
- 09.11.2022 - 11:01
Harry Potter serisi hayranlarının sesi ile tanıdığı 98 yaşındaki İngiliz aktör Leslie Phillips, tedavisi sürerken yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu ve seslendirmenin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Leslie Phillips kimdir?
Leslie Phillips kimdir?
20 Nisan 1924 tarihinde Londra'da dünyaya gelen ve 1935'te babası hayatını kaybeden isim, babasının ölümünden sonra annesinin ısrarı üzerine Italia Conti Akademisine gönderilmiştir. Bu akademide, Cockney aksanını kaybetmek için drama, dans ve özellikle diksiyon derslerine katılım sağlamıştır.
Phillips 1938'de ilk defa bir filmde yer almıştır ve ilk filmini 1938 yılında Lancashire'dan müzikal komedi Lassie'de yapmıştır. Harry Potter filminin 3 serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendiren ismin, Kraliçe II. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluk Nişanı aldığı bilinmektedir.
Leslie Phillips'in rol aldığı bazı filmler
2008 Orda kimse var mı?
2011 Geç Bloomers Aslan
2011 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
2012 Ölümden sonra
1975 İspanyol Sineği
1976 Şimdi değil, Yoldaş
2001 Lara Croft: Tomb Raider
2001 Harry Potter ve Felsefe Taşı
2002 yıldırımlar
2002 Harry Potter ve Sırlar Odası
1985 Afrika dışında efendim
1987 Güneş imparatorluğu
1989 Skandal
1990 Ay Dağları
1991 Kral Ralph
1992 Kolomb'a Devam Edin
1996 Ağustos
1997 Suçüstü yakalandı
1997 Çakal
1998 Orgazm Raygun
2000 Grace'i Kurtarmak
2003 Gizli Anlaşma
2004 Milyonlarca
2004 Churchill: Hollywood Yılları
2005 Beni Renklendir
2006 Venüs