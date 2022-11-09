Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Leslie Phillips kimdir? Harry Potter'ın vefat eden oyuncusu Leslie Phillips kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Harry Potter filminde 'seçmen şapka'yı seslendiren İngiliz aktör ve seslendirme sanatçısı Leslie Phillips hayatını kaybetti. Peki Leslie Phillips kimdir, neden öldü?

Harry Potter serisi hayranlarının sesi ile tanıdığı 98 yaşındaki İngiliz aktör Leslie Phillips, tedavisi sürerken yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu ve seslendirmenin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Leslie Phillips kimdir?

Leslie Phillips kimdir?

20 Nisan 1924 tarihinde Londra'da dünyaya gelen ve 1935'te babası hayatını kaybeden isim, babasının ölümünden sonra annesinin ısrarı üzerine Italia Conti Akademisine gönderilmiştir. Bu akademide, Cockney aksanını kaybetmek için drama, dans ve özellikle diksiyon derslerine katılım sağlamıştır.

Phillips 1938'de ilk defa bir filmde yer almıştır ve ilk filmini 1938 yılında Lancashire'dan müzikal komedi Lassie'de yapmıştır. Harry Potter filminin 3 serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendiren ismin, Kraliçe II. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluk Nişanı aldığı bilinmektedir.

Leslie Phillips'in rol aldığı bazı filmler

2008 Orda kimse var mı?

2011 Geç Bloomers Aslan

2011 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

2012 Ölümden sonra

1975 İspanyol Sineği

1976 Şimdi değil, Yoldaş

2001 Lara Croft: Tomb Raider

2001 Harry Potter ve Felsefe Taşı

2002 yıldırımlar

2002 Harry Potter ve Sırlar Odası

1985 Afrika dışında efendim

1987 Güneş imparatorluğu

1989 Skandal

1990 Ay Dağları

1991 Kral Ralph

1992 Kolomb'a Devam Edin

1996 Ağustos

1997 Suçüstü yakalandı

1997 Çakal

1998 Orgazm Raygun

2000 Grace'i Kurtarmak

2003 Gizli Anlaşma

2004 Milyonlarca

2004 Churchill: Hollywood Yılları

2005 Beni Renklendir

2006 Venüs