Leyla ile Mecnun izleyicilerini yıkan haber! Leyla ile Mecnun ikinci kez.. EXXEN ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci kez ekranara veda ettiği açıklandı. Dizinin veda haberini senarist Burak Aksak açıkladı..

Exxen platformunda yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisi dördüncü sezonuyla ekranlara veda etti. Veda haberini dizinin senaristi Burak Aksak duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Aksak dizinin ekranlara veda ettiğini açıkladı.

Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi "Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım." hoşçakal Leyla ile Mecnun"..

Oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın gibi isimlerin yer aldığı dizi ekranlara ikinci kez veda ederek hayranlarını üzdü.

İlk olarak 2011 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Leyla İle Mecnun 3 sezon ekranlara gelmiş daha sonra ekranlara veda etmişti.

Uzun bir aranın ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanacağı açıklanan dizi 3 Eylül 2021 tarihinde, sekiz yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başladı.

4. sezonu ile EXXEN'de ekrana gelen dizinin yapılan açıklama ile ekranlara veda ettiği duyuruldu..