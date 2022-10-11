Leyla Kenter kimdir, neden öldü? Yıldız Kenter'in kızı hayatını kaybetti! Leyla Kenter kaç yaşında?

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti. Gelişme sonrası "Leyla Kenter kimdir?" sorusu merak edildi.

Ünlü isim Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti. Gelişme sonrası Leyla Kenter'in hayatı ve kariyer merak konusu oldu. Peki Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir, neden öldü?

Leyla Kenter kimdir?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da hayatını devam ettirmiştir. Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmıştır.

Kenter, aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine girmiştir ve eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması sebebiyle görevinden istifa etmiştir. Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle beraber Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler vermiş olan Leyla Kenter, bir dönem kanser tedavisi almıştır.

Leyla Kenter neden öldü?

Uzun senelerdir kanser tedavisi gördüğü bilinen Kenter'in vefat haberini oyuncu Gül Onat duyurdu. Onat, sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm" şeklinde ünlü ismin vefatını duyurdu.