Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı! Sevgilisinin yaptığı yorum gündeme oturdu.. Leyla Tanlar son Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Bikinili bir karesini paylaşan Leyla Tanlar'a sevgilisinin yaptığı yorum sosyal medyada uzun süre konuşuldu. İşte o paylaşım..

ensonhaber.com Paramparça dizisinde gösterdiği performans ile ünlenen genç oyuncu Leyla Tanlar güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Dakak ile aşk yaşayan Leyla Tanlar sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Burak Dakak ve Leyla Tanlar geçtiğimiz aylarda final yapan Güzel Günler dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. Aşk hayatlarına dolu dizgin devam eden Leyla Tanlar ve Burak Dakak sosyal medyanın gündemine oturdu. Instagram hesabından bikinili bir fotoğraf paylaşan Leyla Tanlar'ın o paylaşımına sevgilisi Burak Dakak'ın yaptığı yorum gündem oldu. Sevgilisinin paylaşımına "Çok güzelsin aşkım. Silsene.." yorumu yapan Burak Dakak sosyal medyayı salladı. İşte Leyla Tanlar'ın o paylaşımı..