Leyla Tanlar bikinili pozuyla sevgilisini kıskandırdı! Kalçasını dönünce olanlar oldu: "Sil bunu" En son Güzel Günler dizisinde rol alan ve aynı dizide başrolü paylaştığı Burak Dakak ile sevgili olan Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı. Güzel ismin pozuna sevgilisi kayıtsız kalamadı.

Paramparça dizisinde karşımıza çıkan Leyla Tanlar, son olarak Güzel Günler'de boy gösterdi. Paramparça'dan sonra bir hayli değişen Tanlar, aşkı ise Burak Dakak sayesinde buldu. Uzun zamandır Burak Dakak ile olan ve şu sıralar tatilin keyfini çıkaran oyuncu, son paylaştığı kareyle sevgilisini kıskandırdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tanlar bikinili pozuyla adeta büyüledi. Sevgilisi "Sil" dedi Ünlü ismin paylaşımına kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Dakak da yorum yaptı. Dakak fotoğrafa esprili bir şekilde “Çok güzelsin aşkım. Silsene” dedi. Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle ün kazanan Leyla Tanlar ilişkilerinin başladığı haberini beraber çekildikleri fotoğraf ile duyurmuştu.