Lise dramı 'Arka Sıradakiler' geri dönüşe hazırlanıyor! Konsept farklı, oyuncular aynı...

Yayınlandığı döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinden, izleyicilerini sevindiren bir haber geldi.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini koruyor.

Konusu ve karakterleri ile seyircisinin beğenisini kazanan Arka Sıradakiler,2007-2012 yılları arasında öğrenci-öğretmen ve hayat üçgenini ekranlara taşıdı.

Başrollerinde Bülent Çetinaslan (Oktay), Sinem Uslu (Gamze), Fırat Çöloğlu (İbo), Pelin Akil (Zehra), Bülent Emin Yarar (Kemal Hoca), Sevda Dalgıç (Özge), Deniz Sarıbaş (Sibel), Barış Atay (Saffet) gibi isimler yer aldı.

Lise konseptli dizide karakterlerin hayat mücadeleleri ile her bölümde başka bir ders verildi.

Arka Sıradakiler'den müjde

10 Haziran 2012 tarihinde final yaparak ekranlara veda eden Arka Sıradakiler, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Temmuz Karikutal, dizinin yapımcısı Birol Güven ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin bu karesi, 'Arka Sıradakiler' hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Dizinin oyuncularından Temmuz Karikutal'ın, yıllar sonra projeyi farklı bir konseptte hayata geçirmek için harekete geçti.

Proje tasarımını üstlenen Karikutal, dizinin eski oyuncu kadrosu ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.