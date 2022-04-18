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    'Lolita mısın aşkom' Fenomen Mika Raun'un süper minili pozları 'pes' dedirtti

    Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin lira harcadığını itiraf eden sosyal medya fenomeni Mika Raun, son kareleriyle gündem oldu. Beyaz süper mini eteğiyle poz veren fenomen, görenleri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:41
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    'Lolita mısın aşkom' Fenomen Mika Raun'un süper minili pozları 'pes' dedirtti

    Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, estetikle adeta evrim geçirdi.

    Armağan Çağlayan'ın programında "Firavuna benziyordum" diyen Mika Raun'un değişimi görenleri hayrete düşürdü.

    Yüzünde birçok estetik operasyon bulunan Mika, aylık 50 bin liradan fazla harcadığını söylemesiyle gündeme gelmişti.

    Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un son pozlarını görenler şaşkınlık yaşadı.

    Minili poz verdi

    Instagram'daki son karesinde beyaz mini bir etek giyen Mika'yı görenler şoke oldu.

    Beyaz çorapları ve pembe topuklu ayakkabısıyla kombinini tamamlayan 22 yaşındaki fenomene beğeni ve yorum yağdı.

    1 milyona yakın takioçisi bulunan Mika Raun'un süper minili poza "Bu ne hal?", "Göğüs de yaptır","Lolita", gibi yorumlar geldi.

    Lolita mısın aşkom Fenomen Mika Raun un süper minili pozları pes dedirtti #1

    Lolita mısın aşkom Fenomen Mika Raun un süper minili pozları pes dedirtti #2


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