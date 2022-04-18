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'Lolita mısın aşkom' Fenomen Mika Raun'un süper minili pozları 'pes' dedirtti

'Lolita mısın aşkom' Fenomen Mika Raun'un süper minili pozları 'pes' dedirtti

Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin lira harcadığını itiraf eden sosyal medya fenomeni Mika Raun, son kareleriyle gündem oldu. Beyaz süper mini eteğiyle poz veren fenomen, görenleri şoke etti.