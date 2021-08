'Love at first bite' ne demek? Somer Şef'in tişörtü merak konusu oldu

MasterChef, 2 Ağustos Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Somer Şef'in kıyafetindeki yazı ise seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Peki "Love at firt bite" ne demek? İşte anlamı...

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef'te mücadele devam ediyor.

Yeni bölümüyle yayınlanan yarışmada hünerlerini sergileyen yarışmacılar kadar şefler de dikkat çeken isimler arasında yerini alıyor.

Somer Şef ise giyim tarzıyla sıklıkla ilgi görenlerden...

2 Ağustos Salı akşamı giydiği tişörtündeki yazı merak konusu olan Somer Şef, seçimleriyle seyircilerin gözünden kaçmıyor.

Peki Somer Sivrioğlu'nun tişörtündeki "Love at firts bite" yazısı ne demek? İşte love at first bite cümlesinin anlamı...

LOVE AT FİRST BİTE NE DEMEK?

İngilizce bir cümle olan "Love at first bite", Türkçe anlamıyla "İlk ısırıkta aşk" anlamına gelmektedir.

Günlük hayatta "ilk görüşte aşk" olarak sıklıkla duyulan bir cümle olan bu tabir, şefler arasında ise genellikle mutfakta "ilk ısırıkta aşk" olarak kullanılmaktadır.