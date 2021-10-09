Madonna'dan canlı yayında şoke eden hareket! Kalçasını göstermek için masaya atladı

Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show'a katılan efsane şarkıcı Madonna, bir anda masanın üzerine atlayarak eteğini kaldırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Fallon, Madonna'nın kalçasını ceketiyle kapattı.

"Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna, geçtiğimiz gece Madame X belgeselini tanıtmak için sunuculuğunu Jimmy Fallon'un üstlendiği The Tonight Show programına katıldı.

Madonna'nın ilerleyen dakikalarda yaptığı hareketler hem stüdyodaki konukları hem de sunucuyu hayrete düşürdü.

CANLI YAYINDA KALÇASINI AÇTI

Beklenmeyen bir hamlede bulunan ünlü şarkıcı Madonna, bir anda masanın üstüne atlayarak eteğini kaldırdı.

O anlarda neye uğradığını şaşıran programın sunucusu Jimmy Fallon, ceketini çıkararak Madonna'nın üzerini örtmeye çalıştı.

''İNSANLAR SANATI YETERİNCE VURGULAMIYOR''

Madonna, Jimmy Fallon'un, belgeseli izleyenlerin ne bulacağını sorması üzerine, ''Sanat hayatımızda önemlidir. İnsanların bunu yeterince vurguladığını düşünmüyorum. Yazar James Baldwin'den gerçekten ilham alıyorum.'' dedi.

''ŞOV İÇİN BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞIYDI''

Dünyaca ünlü pop yıldızı, sözlerine şöyle devam etti:

''Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum.''







MASANIN ÜZERİNE YATTI

63 yaşındaki şarkıcı, programın ilerleyen dakikalarında aniden koltuğundan kalktı ve sunucunun masasına doğru ilerledi.

Panik olan Jimmy Fallon, ''Hayır! Madonna! Yapma! Ne yapacağımı bilmiyorum.'' diyerek sanatçıya engel olmaya çalıştı.

Madonna, ''Hayat sadece kediciklerle röportaj yapmaktan ibaret değil. Bir yetişkinle konuşmak istemiyor musun? Biraz yetişkin sohbeti yapalım.'' diyerek masanın üzerine yattı.