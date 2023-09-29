Magazin dünyası şokta! Şeyma Subaşı yeni bir aşka mı yelken açtı? 5 aylık evliliği bugün bitmişti.. Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi bugün tek celsede boşandı. Boşanma haberinin hemen ardından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

Şeyma Subaşı ve mısırlı sevgilisi nikahın ardından Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleşen bir düğünle dünyaevine girmişti.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin 5 aylık evliliği bugün sona erdi. Tek celsede boşanan çift sosyal medyada gündeme oturdu.

Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşanan çift sona eren evliliğin ardından sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıktı.

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu ile 2018 yılında boşanmıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan Şeyma Subaşı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Mohammed Alsaloussi ile boşanan Subaşı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.

Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

Bugün Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı’nın düğününe davet ettiği kişiler arasında bulunan iş insanı Burak Ateş ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

Çıkan iddialar hakkında Şeyma Subaşı herhangi bir açıklama yapmadı.