Magazin gündemini sallayan iddia! Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı mı?

Magazin gündemini sallayan iddia! Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı mı?

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, 6 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Sürpriz ayrılık magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılanırken ikilinin barıştığı iddia edildi.

Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Aras Bulut İynemli ile Sen Çal Kapımı dizisinin Selin'i, ünlüler aleminin örnek çifti olarak gösteriliyordu.

6 yıldır birlikte olan ve herkesin imrendiği ikili, geçtiğimiz ay evliliğe giden ilişkilerini noktalamışlardı. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılanmış ve ayrılığın nedeni merak konusu olmuştu.

Bu ayrılığın şoku henüz atlatılamamışken geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli ile rol arkadaşı Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha sonra İynemli'nin menajeri ve Sönmez, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

ARAS BULUT İLE BİGE ÖNAL'IN BARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Aras Bulut İynemli yeni bir aşka mı yelken açtı derken İynemli ile Bige Önal hakkında ortaya atılan iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın Çanakale'de bir otelde başbaşa yemek yediği öne sürüldü.

6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandıran genç oyuncuların yeniden barıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çiftin hayranları çıkan iddiların ardından büyük bir heyecan yaşarken çiftten henüz açıklama gelmedi.