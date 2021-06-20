Mahalle filmi konusu nedir? Mahalle filmi oyuncuları..

2018 yılında gösterime giren dramatik komedi ve gerilim türündeki Mahalle filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Mahalle filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın oturduğu, senaryosunu ise yine Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın kaleme aldığı Mahalle filmi, bu akşam saat 00.15'te Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Serhat Teoman, Emre Erkan ve Selahattin Töz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Mahalle filminin konusu ve oyuncuları, filmi izlemek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor.

Peki Mahalle filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Mahalle filmi konusu ve oyuncuları..

MAHALLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahalle filminde, kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile birden değişen hayatları anlatıyor. Filmde ayrıca ön yargıların birçok hayatı nerelere sürüklediğine dikkat çekiliyor.

Yıllardır aynı mahallede birlikte yaşayan üç yakın arkadaş, Ömer, Sabri ve Kenan evli ve çocuklu, kendi hallerinde esnaflardır. Ancak bir gün mahallelerinin yakınına gelen bir yabancı, hayatlarını tamamen değiştirecektir.





MAHALLE FİLMİ OYUNCULARI