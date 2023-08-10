Mahallenin Muhtarları'nın Goncagül'ü son haliyle şaşkınlık yarattı! Gören bakakaldı.. Mahallenin Muhtarları dizisinde Goncagül karakterine hayat veren oyuncu Goncagül Sunar'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun son hali..

1992 yılında ekranlara gelen Mahallenin Muhtarları isimli dizide rol alan oyuncuların şimdiki halleri sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

Yayınlandığı döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisi oyuncularından Goncagül Sunar'ın son hali dikkat çekti.

Dizide mahallenin güzel kızı Goncagül rolüne hayat veren oyuncu Goncagül Sunar'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıkan Goncagül Sunar şimdilerde Vermem Seni Ellere isimli dizide Emine karakterine hayat veriyor.

17 Eylül 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Goncagül Sunar Mahallenin Muhtarları dizisiyle kamera karşısındaki ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Sayısız dizide rol alan Goncagül Sunar'ın sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bazı kareleri sizler için derledik.

İşte ünlü oyuncunun son hali..