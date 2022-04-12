Mahkum 17. bölüm 2. fragmanı: Barış Fırat'ı vurdu, Cemre öldürüldü!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Barış'ın Fırat'ı silahla vurduğu görüldü. Cemre'nin öldürülmesi ise fragmana damga vurdu.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reytig rekortmeni Mahkum dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 14 Nisan Perşembe akşamı 17. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin merakla beklenen 17. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Fırat, Barış'ın işlediği suç nedeniyle hapise düştüğünü söyleyerek Büge'den yardım istedi.

Barış, Fırat'ı ormanlık alanda kazılmış bir mezarın içine itti ve ''Ölmek için mükemmel bir gün.'' diyerek Fırat'ı silahla vurdu.

Öte yandan Cemre, yolda yürüdüğü sırada vuruldu ve yere düştü. Bu sahne, bir süredir diziden çıkacağı konuşulan Seray Kaya'nın ayrılığını doğruladı. İşte Mahkum 17. bölüm 2. fragmanı...

Mahkum 17. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO