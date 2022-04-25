Mahkum 19. bölüm fragmanı: Beybaba ve Tomris öldü, Barış Büge'yi zehirledi!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Beybaba'nın vurulduğu ve Tomris'in boğulduğu görüldü. Barış ise ''Bu gece son.'' diyerek Büge'nin içeeceğine zehir koydu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 28 Nisan Perşembe akşamı 19. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Perşembe akşamlarının galibi olan ve sıra dışı hikayesi ile güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Beybaba'nın vurulduğu görülürken Barış'ın babası Zahit, Tomris'i boğmaya kalkıştı.

Öte yandan Barış, ''Hoş geldin sevgilim. Bu gece son.'' diyerek Büge'nin içeeceğine zehir koydu.

Dizinin izleyicileri, YouTube üzerinden yaptıkları yorumlarda, Beybaba, Büge ve Tomris öldükten sonra dizinin anlamının kalmayacağını belirtti.

Peki Beybaba, Büge ve Tomris ölecek mi? Melike İpek Yalova, Nihal Geyran ve Mehmet Ulay diziden ayrılacak mı? Mahkum 19. bölüm fragmanı...

Mahkum 19. Bölüm Fragmanı İzle

Mahkum 18. bölüm özeti

Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır.

Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler. Dört duvar arasına girmemek için gözünü karartan Barış, Sasha'nın aniden ortadan kaybolmasıyla kendini büyük bir gizemin içinde bulur.

Cemre'nin ölümüyle birlikte Barış av, Fırat avcı olmuştur. Her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu mücadeleden hangisi galip çıkacaktır?