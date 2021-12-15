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Mahkum 2. bölüm fragmanı: Savcı hapisten kaçmanın yolunu buldu!

Mahkum 2. bölüm fragmanı: Savcı hapisten kaçmanın yolunu buldu!

Mahkum'un yayınlanan 2. bölüm fragmanında; Savcı Bulut'un ailesini öldürdüğü için hapse düştüğü ve kaçmanın planlarını yaptığı görüldü. Herkesin cani olarak bildiği Savcı, kaçabilecek mi?