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- Mahkum 2. bölüm fragmanı: Savcı hapisten kaçmanın yolunu buldu!
Mahkum 2. bölüm fragmanı: Savcı hapisten kaçmanın yolunu buldu!
Mahkum'un yayınlanan 2. bölüm fragmanında; Savcı Bulut'un ailesini öldürdüğü için hapse düştüğü ve kaçmanın planlarını yaptığı görüldü. Herkesin cani olarak bildiği Savcı, kaçabilecek mi?
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 12:52
FOX TV ekranlarında dün gece yayın hayatına başlayan Mahkum, herkesin ilgisini çekmeyi başardı.
Bir hafta içinde iki bölümle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi, MF Yapım'ın katkılarıyla hazırlandı.
Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünün ardından görücüye çıkan 2. fragmanında; Savcı Bulut'un hapiste dayak yediği görüldü.
Hapiste dayak yiyen ve hücreye atılan Bulut, "Benim buradan çıkmam lazım. Kaçacağım." dedi.
Hastaneye sevk edildiğinde kaçmak için hareket geçen savcı, Savaş'la karşılaşınca şoke oldu. İşte Mahkum 2. bölüm fragmanı...