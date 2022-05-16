Mahkum 22. bölüm fragmanı: Fırat namlunun ucunda, Barış yine birini öldürdü!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 22. bölüm fragmanında; Savcı Fırat'ın namlunun ucunda olduğu görülürken Barış, birini öldürdü. Öldürülen kişiyi gören Bekir'in şoke olması ise merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Talat Bulut'un yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 19 Mayıs Perşembe akşamı 22. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 22. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Fragmanda; karısını öldüren Barış'tan intikam almak için yanıp tutuşan Savcı Fırat'ın ''Bugün seni alıyorum. Ha Barış ha Savaş ne farkeder.'' sözleri dikkati çekti.

Büge'nin yaşadığı içsel savaş ise işleri karıştırdı. Çileden çıkan Barış, Sasha'ya kimseyi affetmeyeceğini ve acımayacağını söyledi.

Arabasına bindiği sırada kendisine doğrultulan namlunun arkasındaki kişiyi gören Savcı Fırat, şoke oldu. Barış ise silahını doğrulttu ve birini öldürdü.

Bekir'in öldürülen kişiyi gördüğü anda büyük bir şaşkınlık yaşaması ise merak uyandırdı. Peki Mahkum yeni bölümde neler olacak? İşte Mahkum 22. bölüm fragmanı...

Mahkum 22. Bölüm Fragmanı İzle