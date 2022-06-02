Mahkum 24. bölüm 2. fragmanı: Barış, Fırat'ı uçurumdan aşağı attı, Büge'nin çığlıkları yürek sızlattı!

Mahkum dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Barış'ın bir tuzak kurup savcı Fırat'ı uçurumdan aşağı ittiği görüldü. Büge'nin acı çığlıkları ise yürek sızlattı. Peki Fırat ölecek mi?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, heyecan dolu her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, 2 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek 24. bölümüyle sezon finali yapacak.

Sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin merakla beklenen 24. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Fragmanda; Barış'ıın akıl hastanesine yatırıldığı görüldü. Fırat'tan intikam almak isteyen Barış, bir tuzak kurdu ve Büge ile Fırat'ı uçurumun kenarına kadar sürükledi.

Tam Fırat, Barış'a kelepçeyi takacakken Barış, Fırat'ı uçurumdan aşağı itti. Büge'nin acı çığlıkları ise yürek sızlattı.

İzleyiciler Fırat'ın tekrar hafıza kaybı yaşayabileceğini belirten yorumlarda bulundu. Peki Fırat ölecek mi? Onur Tuna diziden ayrılacak mı? İşte Mahkum 24. bölüm 2. fragmanı...

Mahkum 24. Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali) İzle