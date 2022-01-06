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- Mahkum dizisi (5 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...
Mahkum dizisi (5 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 18:57
FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'un ekran macerası sürüyor...
''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.
Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Son olarak 30 Aralık Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ancak yeni bölüm yayınlanması gereken 6 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında yer almadı.
Seyirciler, Mahkum bu akşam yok mu, neden yayınlanmadı merak ediyor. Peki Mahkum neden yok? İşte yeni bölüme dair detaylar...
MAHKUM DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?
Perşembe akşamları yayınlanan Mahkum dizisi yayın akşında yer almadı. Sete yılbaşı arası verilmesi nedeniyle bu hafta Mahkum dizisi yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmayacak.
MAHKUM 5. BÖLÜM TARİHİ
Mahkum dizisinin 5. bölümü ile 13 Ocak Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.