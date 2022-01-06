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Mahkum dizisi (5 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...

Mahkum dizisi (5 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi...

5. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Mahkum dizisi, FOX tv yayın akışında yer almadı. Seyirciler ise " Mahkum bu akşam yok mu, neden" sorularına yanıt ararken, cevap belli oldu.