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    Mahkum seyircisi mest oldu! Seray Kaya, Onur Tuna'nın kucağına serildi, sosyal medya yıkıldı...

    Mahkum dizisinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna'nın kucak pozu sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 12:28
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    Mahkum seyircisi mest oldu! Seray Kaya, Onur Tuna'nın kucağına serildi, sosyal medya yıkıldı...

    Reytinglerde ilk sırayı bırakmayan Mahkum dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla başarıyı yakaladı.

    Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum'un yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

    Dizinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna, sezonun beğenilen çiftleri arasında.

    KUCAĞINDA POZ VERDİ

    İkili, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

    Seray Kaya'nın Onur Tuna'nın kucağına oturduğu kare, büyük beğeni topladı.

    Rol arkadaşlarının iddialı pozuna, takipçilerinden yorum yağdı.

    Mahkum seyircisi mest oldu! Seray Kaya, Onur Tuna nın kucağına serildi, sosyal medya yıkıldı... #1

    Mahkum seyircisi mest oldu! Seray Kaya, Onur Tuna nın kucağına serildi, sosyal medya yıkıldı... #2

    Mahkum seyircisi mest oldu! Seray Kaya, Onur Tuna nın kucağına serildi, sosyal medya yıkıldı... #3

    Mahkum seyircisi mest oldu! Seray Kaya, Onur Tuna nın kucağına serildi, sosyal medya yıkıldı... #4


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