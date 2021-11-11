Mahkum'dan ilk tanıtım geldi! Onur Tuna yeni imajıyla nefes kesti

FOX TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mahkum'un ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Onur Tuna, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu'nu buluşturan dizi, sosyal medya gündemine oturdu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu MF Yapım imzalı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Mahkum, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan Mahkum dizisinin başrollerini Onur Tuna ile Seray Kaya paylaşıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna ile Seray Kaya'nın yanı sıra Anıl İlter, Hayal Köseoğlu, İsmail Hacıoğlu ve Tugay Mercan yer alıyor.

Onur Tuna'nın Savcı Ağıt Bulut, İsmail Hacıoğlu'nun ise Savaş Yesari karakterine hayat verdiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Onur Tuna'nın yeni imajıyla dikkati çektiği tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mahkum Yakında FOX'ta VİDEO

MAHKUM KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Gazeteci Birsen Altuntaş, Mahkum dizisinin hikayesiyle ilgili detayları aktardı. Savcı Ağıt karakterinin etrafında gelişen hikaye aslında bir adaleti sağlama düşüncesinin yansıması…

Ağıt Bulut karakteri evli bir savcıdır ve işinde de son derece başarılıdır. Zeynep isimli eşiyle bir kızları da bulunan savcı Ağıt, hayatında her şey normal giderken büyük bir suçlama ile karşı karşıya kalacak.

Bir şirketin varisi olan Savaş karakterinin tek yumurta olan ikiz kardeşi Barış’ı öldürmek ile suçlanan Savcı Ağıt, bu nedenle hapse girecek.

Daha önce gelen bilgilerde de savcı Ağıt’ın geçici bir hafıza kaybı sonrasında cinayetle yargılandığını öğreneceği ve masumiyetini kanıtlamak için de hukuk mücadelesi vereceği belirtiliyordu.