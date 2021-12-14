Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna kimdir, kaç yaşında? İşte Onur Tuna'nın biyografisi

Onur Tuna, FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum ile ekranlara dönüyor. Tuna, dizide Savcı Fırat karakterine hayat verecek. Peki Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum, 14 Aralık Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

Son olarak Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman Eryiğit karakteriyle adından söz ettiren Onur Tuna, Mahkum dizisinde 'Savcı Fırat Bulut' rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Onur Tuna'nın hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki Mahkum'un Savcı Fırat'ı Onur Tuna kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Onur Tuna'nın biyografisi...

MAHKUM FIRAT BULUT KARAKTERİ HAKKINDA

30'lu yaşlarının başında, Cumhuriyet savcısı. Hem çok iyi bir hukukçu hem de gözü kara. Cinayet soruşturmalarını titizlikle yürütürken, ailesine çok az zaman ayırabiliyor. Karısı Zeynep bu durumdan hiç memnun değil. 5 yaşına basan kızları Nazlı da babasına çok düşkün. Fırat, çalışmadığı zamanların tamamını kızına ayırıyor. Ne yaparsa yapsın, sorumluluklarını yerine getirmek, hayatı ihmal etmekten daha önemli Fırat için… Annesi ve babasını genç yaşta kaybetmiş. Öğretmen olan karısı Zeynep'i ve kızı Nazlı'yı her şeyden çok seviyor… Benzerine az rastlanır bir savcı profili. Cübbeli ama sokaktan geldiği için insanı, memleketi tanıyor. Polisiye dizilere düşkün. Cinayet dizilerindeki katili 10. dakikada tahmin edebiliyor genelde... Zeki ve eğlenceli bir adam... Korkusuzca tüm davaların üzerine giden Fırat'ın yolu Türkiye'nin en zengin adamının oğlu Barış Yesari'yle kesiştiğinde değişecek.

ONUR TUNA KİMDİR?

2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna'nın ailesi, anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

Liseyi Bursa'da okuyan Tuna, Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği ses eğitimi almıştır.

Tiyatro sahnesine ilk kez altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite okurken tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden Onur Tuna, yaklaşık üç yıl İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almış ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yapmıştır.

İstanbul'a geldiğinde ise Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitime devam eden Tuna, 2011 yılında ''Hayat Devam Ediyor'' dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atmış ve ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projede yer almıştır.

Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen ''Bir Küçük Eylül Meselesi'', 2019 yılında çekilen ''Ağır Romantik'' 2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol almıştır.

Şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'da "Fırat Bulut'" karakterini canlandıran ünlü oyuncu, ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir.

Gitar ve piyano çalıp besteler yapan ve kendine ait müzik stüdyosu bulunan Tuna'nın sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü ''Uzay Misali'' 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlanmıştır. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini almıştır.