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    Mahkum'un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta'nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın...

    Mahkum dizisiyle ekranlara damga vuran yakışıklı oyuncu Onur Tuna, Kara Tahta dizisinde oynayan Yasemin Yazıcı ile sevgili olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 12:18
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    Mahkum'un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta'nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın...

    Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterine hayat veren Onur Tuna, sezona hem performansı hem de karizmasıyla damga vurdu.

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle bilinen oyuncunun paylaşımları hayranlarını şaşırttı.

    Şimdilerde sezon finali yapan dizinin ardından tatilin keyfini süren Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

    Onur Tuna’nın, geçtiğimiz ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak ikili, birkaç hafta sonra birlikteliklerini sonlandırmıştı.

    Onur Tuna, daha önce de gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularına “Bugüne kadar ilişkilerim hakkında hiç konuşmadım, bundan sonra da konuşmayacağım.” yanıtını vermişti.

    Ünlü oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim, meslektaşı çıktı.

    Onur Tuna-Yasemin Yazıcı aşkı

    Mahkum'un yıldızı Onur Tuna’nın Kara Tahta dizisinde rol alan Yasemin Yazıcı ile aşk yaşadığı sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıktı.

    Tatil yapmak için Filipinler’e giden çift, birlikteliklerini instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

    İşte o fotoğraf...

    Mahkum un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın... #1

    Mahkum un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın... #2

    Mahkum un yakışıklısı gönlünü Kara Tahta nın güzeline kaptırdı! İlan-ı aşka bakın... #3


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