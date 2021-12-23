Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkı ağızları açık bıraktı! Evlilik hayalleri yarım kaldı...

Mahkum dizisinde yer alan ve oyunculuğu ile sosyal medyada gündem olan İsmail Hacıoğlu, eski aşklarıyla anıldı. Hacıoğlu'nun eski aşkı, şimdilerin ünlü isimlerinin başında geliyor.

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nu buluşturan Mahkum, ilgi çekti.

Farklı bir konusu olan başarılı isimleri bir araya getiren dizide, İsmail Hacıoğlu hem Savaş hem de Barış karakterine hayat veriyor.

Oyunculuğu ile sosyal medyayı kasıp kavuran ve herkesin dilinde olan Hacıoğlu, son olarak Merve Çağıran ile beraberdi.

Merve Çağıran ile yaşadığı aşk uzun sürmeyen oyuncunun yıllar önceki ilişkisi yeniden gündem oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun yıllar önce büyük aşk yaşadığı ismi gören hayranları ise şaşkınlığın gizleyemedi.

İSMAİL HACIOĞLU - CEYDA DÜVENCİ

İsmail Hacıoğlu ve Ceyda Düvenci aşkı bir döneme damga vurmuştu. Daha önce Kaan Girgin ile bir evlilik yaşayan, ancak geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan Düvenci, yeni ilişkisini "Aradığım mutluluğu buldum" sözleriyle tanımlıyordu.

Nişanlanacakları konuşulan Ceyda Düvenci ve İsmail Hacıoğlu, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Ayrılan ikili bir daha barışmazken, Ceyda Düvenci ise Engin Akgün ile nikah masasına oturdu.