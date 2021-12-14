Mahkum'un yıldızı Melike İpek Yalova bakın kimin kızı çıktı! Meğer babası...

Mahkum'un Büge Yesari'si Melike İpek Yalova, başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Yalova'nın babasının kim olduğunu öğrenenler ise çok şaşırdı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Kastilya Prensesi Isabella'sı ve Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı olarak hatırlanan Melike İpek Yalova, yeni dizisiyle ekranlarda.

Mahkum adlı dizide İstanbullu cadde kızı Büge Yesari'yi oynayan 37 yaşındaki oyuncu, hayatı ve kariyeri açısından mercek altına alınan isimlerden.

Yıllarca estetikli olup olmadığı magazin gündeminde konuşulan Yalova’nın yıllar önceki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla estetik yaptırdığı da anlaşıldı.

Ancak hakkında ilginç bir gerçek daha var: Babası...

Melike İpek Yalova'nın babasının kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

MELİKE İPEK YALOVA'NIN BABASI YÜKSEL YALOVA

Melike İpek Yalova, eski devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın da kızı.

1955 doğumlu Avukat Doçent Doktor Yüksel Yalova 1999 ve 2001 yılları arasında Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Aydın Karpuzlu İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Avukat, Akademisyen, siyasetçi ve bir dönem Aydınspor’un Başkanlık görevini üstlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı’nı tamamlamış, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Master ve Doktora yapmıştır.

Fransa Nice Üniversitesinde eğitim almış Siyaset Bilimi ve Anayasa Hukuk kürsüsünde asistanlık yapıştır. 19, 20 ve 21 Dönem Anavatan Partisi Aydın Milletvekili’dir. 2001 yılında TBMM Başkan Vekilliği yapmıştır. Günümüzde aktif olarak Türk Fransız Kültür Derneği Başkanlık görevini sürdüren Yüksel Yalova ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesidir.

Siyasi kimliğinin yanı sıra oyunculuk kimliği ilede tanınan Yüksel Yalova Entelköy Efeköy’e karşı ve Vali isimli sinema filmlerinde Bakan rolü ile oyuncu olarak rol almıştır.