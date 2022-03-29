Mahkum'un yıldızı Seray Kaya derin yırtmaçlı eteğiyle ortalığı yaktı! '5 saniye bakınca ısınıyorsun'

Mahkum dizisi ile zirveyi yakalayan güzel oyuncu Seray Kaya'nın son pozu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, derin bacak dekoltesiyle dikkatleri çekti.

Reytinglerde ciddi bir başarı yakalayan Mahkum dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum'un yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

Dizide Avukat Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya, performansıyla olduğu kadar, güzelliği ile de beğeni topluyor.

"Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da ATV'nin fenomen yapımlarından "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

SERAY KAYA, YAZI GETİRDİ

Instagram'da 834 bini aşkın takipçiye sahip olan Seray Kaya, son paylaşımıyla gündem oldu.

31 yaşındaki oyuncu derin yırtmaçlı eteğiyle kamera karşısına geçti.

"Şimdi yaz gelmiyor mu yani" notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Seray Kaya'nın cesur pozu...