Mahmut Tuncer kimdir? Demet ve Alişan konuğu Mahmut Tuncer'in hayatı ve albümleri

Mahmut Tuncer kimdir? Demet ve Alişan konuğu Mahmut Tuncer'in hayatı ve albümleri

Türküleri, dansları ve eğlenceli kişiliğiyle sevilen türkücü Mahmut Tuncer, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Mahmut Tuncer'in hayatını merak ediyor.

Kendisine has esprileri ve eğlenceli kişiliği ile ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Karakteri, yorumları ve danslarıyla kendine has bir profile sahip olan Mahmut Tuncer'in biyografisi, eşi ve ailesi izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Mahmut Tuncer kimdir? İşte, Mahmut Tuncer hakkında merak edilen bilgiler..

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

1961 yılında Şanlıurfa'da doğan Mahmut Tuncer, ailesinin beşinci çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev almıştır.

Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Arkadaş ortamında şarkı söylediği zamanlarda, sesi arkadaşları tarafından çok beğeniliyordu.

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacıyla yapılan geceye, davetli olan İbrahim Tatlıses'in gelmemesi sonucu teknik direktörü Tuncer'in sahneye çıkmasını önerdi ve Tuncer, burada sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya geldi ve Mahmut Tuncer ile tanıştı. Ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" deyip Ankara'ya götürdü.

Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı.

Geçen süre zarfında hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Tuncer, Flash TV'de uzun yıllar eğlence programı sundu.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer'in; Pınar Tuncer, Gizem Tuncer, Umut Tuncer ve Fırat Tuncer adında 4 çocuğu vardır.

MAHMUT TUNCER ALBÜMLERİ

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo (2018)

MAHMUT TUNCER FİLMLERİ