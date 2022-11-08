Petrol
95.56
-2.41%
Euro
18.68
0.09%
Dolar
18.5433
0.11%
Altın
1.02
0.05%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
352.057
-9.38%
BTXN Coin
8.13
-20.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! 'Yaktın ortalığı'

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Son olarak bir hamamda verdiği pozlar gündeme geldi. İşte o kareler..
    • 08.11.2022 - 23:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! 'Yaktın ortalığı'

    Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son dönemde sık sık cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gizem Tuncer'in iddialı pozları beğeni topluyor.

    30 yaşındaki Gizem Tuncer'in instagramda 58 bin takipçisi bulunuyor. Tuncer'in cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Gizem Tuncer son olarak bir hamamda verdiği pozlar ile gündeme geldi.

    Hamamdan paylaştığı kareler kısa sürede gündeme gelen Gizem Tuncer dikkatleri üzerine çekti.

    İşte Gizem Tuncer'in hamam pozları..

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! Yaktın ortalığı #1

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! Yaktın ortalığı #2

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! Yaktın ortalığı #3


    Ordu'da ateşe düşen yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti
    3. Sayfa

    Ordu'da ateşe düşen yaşlı adam hayat mücadelesini kaybetti

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Denizli'de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı
    3. Sayfa

    Denizli'de bir kişi, ucuz paund almak isteyen arkadaşını 400 bin lira dolandırdı

    Görüş Bildir