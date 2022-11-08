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- Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! 'Yaktın ortalığı'
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer hamam pozuyla mest etti! 'Yaktın ortalığı'
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Son olarak bir hamamda verdiği pozlar gündeme geldi. İşte o kareler..
- 08.11.2022 - 23:34
Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son dönemde sık sık cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gizem Tuncer'in iddialı pozları beğeni topluyor.
30 yaşındaki Gizem Tuncer'in instagramda 58 bin takipçisi bulunuyor. Tuncer'in cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Gizem Tuncer son olarak bir hamamda verdiği pozlar ile gündeme geldi.
Hamamdan paylaştığı kareler kısa sürede gündeme gelen Gizem Tuncer dikkatleri üzerine çekti.
İşte Gizem Tuncer'in hamam pozları..