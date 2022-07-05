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    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ıslak vücuduyla sosyal medyayı salladı! 'Sular kesilince ben'

    Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Gizem Tuncer, cesur pozlara imza atıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 17:46
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    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ıslak vücuduyla sosyal medyayı salladı! 'Sular kesilince ben'

    Türkücü Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer çiftinin kızları Gizem Tuncer, hem sesi hem güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Babasının izinden giderek müzik sektöründe ilerleyen Gizem Tuncer, şarkı çalışmalarına devam ediyor.

    Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapan Tuncer, Tabu isimli şarkısıyla da beğeni kazandı.

    Gizem Tuncer'den cesur poz

    Öte yandan diyet ve spor ile toplamda 40 kilo vererek 90 kilodan 50 kiloya düşen Gizem Tuncer'in sosyal medyada cesur paylaşımlar yapıyor.

    Güzelliğiyle dikkat çeken Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, ıslak saçları ve vücuduyla poz verdi.

    Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan ünlü isme takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer ıslak vücuduyla sosyal medyayı salladı! Sular kesilince ben #1

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer ıslak vücuduyla sosyal medyayı salladı! Sular kesilince ben #2

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer ıslak vücuduyla sosyal medyayı salladı! Sular kesilince ben #3

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer ıslak vücuduyla sosyal medyayı salladı! Sular kesilince ben #4

     

     

     


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