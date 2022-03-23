Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer'den olay pozlar! Süper minisi ve file çorabıyla paylaştı...

Mahmut Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır" sözleriyle hatırlanan küçük kızı Gizem Tuncer, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkatleri çekiyor. Tuncer'i görenler, beğenmeden geçemiyor.

Türkücü Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer çiftinin kızları Gizem Tuncer, hem sesi hem güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

30 yaşındaki Tuncer, "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna verdiği "Parasız adam, gereksiz adamdır" şeklindeki yanıtıyla gündeme gelmişti.

Babasının izinden giderek müzik sektöründe ilerleyen Gizem Tuncer, şarkı çalışmalarına devam ediyor.

Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapan Tuncer, Tabu isimli şarkısıyla da beğeni kazandı.

CESUR POZLARI BEĞENİLDİ

Öte yandan diyet ve spor ile toplamda 40 kilo vererek 90 kilodan 50 kiloya düşen Gizem Tuncer'in sosyal medyada cesur paylaşımlar yapıyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in son halini görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Mini beyaz ceket elbisesi ve altına giydiği file çoraplar ile poz veren Tuncer, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.