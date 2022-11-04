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    • Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti

    Şarkıcılık ve oyunculukla da ilgilendiği bilinen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Tuncer, bu kez göğüs dekolteli ayna pozuyla büyüledi.
    • 04.11.2022 - 16:05
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    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti

    1992 yılında Bodrum'da dünyaya geldiği bilinen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, özel hayatı dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık kendisinden bahsettiriyor. Hem şarkıcılıkla hem de oyunculukla ilgilendiği bilinen isim, geçtiğimiz dönemlerde dekolteli pozlarıyla gündeme gelmişti.

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #1

    Aslen Şanlıurfalı olan Gizem Tuncer'in babası Mahmut Tuncer, annesi ise Işıl Tuncer'dir. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri aldığı bilinen Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamlamıştır. Tuncer, Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile beraber çalışmıştır.

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #2

    İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le beraber yaşamış olan isim, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etmiştir. Tuncer; Aşk Uykusu,  Yine Yine, Tabu, Ayrılık Zamanı gibi şarkılar yayınlamıştır.

    Ayna karşısında göğüs dekolteli poz!

    Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ünlü türkücünün kızı, bu kez göğüs dekolteli ve göbeği açık ayna pozuyla takipçilerini mest etti. Tuncer'in fitliği de gözlerden kaçmadı.

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #3

    İşte Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #4

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #5

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #6

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #7

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den yeni göğüs dekolteli poz! Ayna karşısında verdiği pozla mest etti #8


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