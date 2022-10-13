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    Mahmut Tuncer'in kızından göğüs dekoltesi geldi! Sosyal medya yıkıldı

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı dkeolteli pozu ile hayranlarının aklını başından aldı. Güzel isme hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
    • 13.10.2022 - 17:16
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    Mahmut Tuncer'in kızından göğüs dekoltesi geldi! Sosyal medya yıkıldı

    1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri aldı.

    Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Gizem Tuncer, lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de aldı.

    Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalıştı.

    İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer ile yaşayan Gizem Tuncer, 6 yıl boyunca da babası ile çalıştı.

    Aşk Uykusu,  Yine Yine ve Tabu gibi şarkılar çıkaran Gizem Tuncer, geçtiğimiz sene 40 kilo birden verdi.

    40 kilo verdikten sonra imaj değiştiren ve bambaşka bir görünüm kavuşan Gizem, son olarak sosyal medyadan paylaştığı pozla gündem oldu.

    Gizem Tuncer iddialı

    Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

    Mahmut Tuncer in kızından göğüs dekoltesi geldi! Sosyal medya yıkıldı #1

    Instagram'da 50 binden fazla takipçisi bulunan Gizem Tuncer, cesur paylaşımıyla beğeni topladı.

    Mahmut Tuncer in kızından göğüs dekoltesi geldi! Sosyal medya yıkıldı #2


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