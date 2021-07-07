Mahrem belgeseli ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yüzü..

Mahrem belgeseli ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yüzü..

15 Temmuz hain darbe girişimini ele alan Mahrem belgeselinin ne zaman ve hangi kanalda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki Mahrem belgeseli ne zaman başlıyor, hangi kanalda? İşte detaylar..

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananlar ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızma girişimlerini gözler önüne seren Mahrem belgeseli, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Mahrem belgeselinde etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar da yer alırken, milyonlarca vatandaş, belgeselin ne zaman, hangi kanalda başlayacağını merak ediyor.

Hain darbe girişiminin yıl dönümüne kısa süre kala Mahrem belgeselinin yayın tarihine ilişkin haber, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi.

Peki Mahrem belgeseli ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? İşte 15 Temmuz'u anlatan Mahrem belgeselinin yayın tarihi ve saati...

MAHREM BELGESELİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından RT 1 tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz’u anlatan Mahrem belgeseline ait ilk tanıtımı paylaştı.

Eren, yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında." ifadelerini kullandı.

MAHREM BELGESELİNİN KONUSU NEDİR?

Mahrem belgeselinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve terör örgütünün TSK’ya sızma girişimleri ile birlikte etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar ve mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

Mahrem belgeselinin ilk tanıtımında, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

Bununla birlikte FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de anlatılıyor.

159 AYRI MEKANDA ÇEKİLDİ

Belgeselin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı.

Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun'un oturduğu Mahrem belgeseli, 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.